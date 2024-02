সংকটত দল ! গ্ৰীণউডত বৰা-গগৈ ফূৰ্তিত মচগুল

পৰিস্থিতি আৰু প্ৰয়োজনত তেওঁলোক নিজেই দল সলাই ৰাজনৈতিক পৰিচয় পৰিৱৰ্তন কৰিব। এতিয়া যেন এনেদৰে সাজু থকা তেওঁলোক একোজন ৰাজনৈতিক গাদ্দাৰ। এগৰাকী ৰাজ্যৰ দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে 'এক্স' হেণ্ডেলত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বত থকা জীতেন্দ্ৰ সিঙৰ টুইট শ্বেয়াৰ কৰি মুকলিকৈ লিখিছে যে,Dear Jitendra Singh Ji, except Rakibul Hussain, Rekibuddin Ahmed, Zakir Hussain Sikdar and Nurul Huda, all other leaders / MLA’s are in touch with us. It is just a matter of time, except the names listed above, rest will join other parties.