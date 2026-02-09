পলাশবাৰী-ৰাণী-আজাৰাত ট্ৰাক-ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্যত অতিষ্ঠ ৰাইজ

ডিজিটেল সংবাদ,মিৰ্জাঃ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দিনক-দিনে বৃদ্ধি পাইছে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্য। এই ট্ৰাক-ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্যত জনসাধাৰণ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে। আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা বনবিভাগৰ একাংশ লোকক মেনেজ কৰি বৰ্তমান দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰী,আজাৰা,ৰাণী,বিজয়নগৰ,নহিৰা,ছয়গাঁও,লোহাৰঘাট,কুলশী,শিল,মাটি,বালিভৰ্তি ট্ৰাক আদি বৰ্তমান যান-বাহনৰ দৌৰাত্ম্য বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে।
এই দৌৰাত্ম্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে যোৱা ৩ ফেব্ৰুৱাৰীত পলাশবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কল্লাপাৰাত দক্ষিণ কামৰূপ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ এগৰাকী ছাত্ৰ গাড়ীৰ খুন্দাত সংকটজনক অৱস্থাত জৰুৰী চিকিৎসাধীন হবলগীয়া হৈছিল যদিও বৰ্তমান সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে।
প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, সেইদিনা বিদ্যালয়ৰ ছুটী হোৱাৰ পাছত মিৰ্জাৰ গোপালপুৰ নিৱাসী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সুমন দাসে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কাষতে থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিবাহ ভৱন সন্মুখৰ পথেৰে এজন বন্ধুৰ সৈতে চাইকেলেৰে গৈ থকা সময়তে এখন ডিআইআন ভানৰ প্ৰচণ্ড খুন্দাত ছাত্ৰজন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল। দেওবাৰে তিনিআলিত এখন মটৰচাইকেল আৰোহী কোনোমতে যান-বাহনৰ দৌৰাত্ম্যত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। দুসপ্তাহ পূৰ্বে বিজয়নগৰ নিৰীক্ষণ চকীৰ অন্তৰ্গত নহিৰাত বিশ্বজিত দাস নামৰ এজন লোক ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত হয়। সঘনাই অঞ্চলটোত এনে ট্ৰাক আৰু ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্যৰ বাবে এইদৰে পথচাৰী,বাইক আৰোহী আদি আহত নিহত হোৱাৰ ঘটনাই পলাশবাৰী,ৰাণী,আজাৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজক বিপাঙত পেলাইছে।
উল্লেখ্য যে, এই অঞ্চলসমূহত ঠায়ে ঠায়ে মাটি খন্দাই নহয়,এনে মাটি,শিল কঢ়িওৱা ট্ৰাক-ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্যই ৰাইজলৈ সংশয় কঢ়িয়াই আনিছে। কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে চলা এনে যান-বাহনৰ দৌৰাত্ম্য ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল পলাশবাৰী সম জিলাৰ বিষয়া,পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়া,আৰক্ষী তথা বনবিভাগৰ লোক। জিলা আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰই এনে নিয়ন্ত্ৰণহীন ট্ৰাক-ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্য ৰোধৰ বাবে টাস্ক ফোৰ্চ গঠন কৰিছিল যদিও কোনো কামত নাহিল। এক সূত্ৰে এই কেইদিন পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়,বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ থানা সমূহত মাটিৰ দালালৰ দপদপনি বৃদ্ধি পাইছে।