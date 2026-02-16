চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

একেলগে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব ৭গৰাকীকৈ বিধায়কে...

সমাগত ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে একেলগে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব ৭গৰাকীকৈ বিধায়কে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
WhatsApp Image 2026-02-16 at 10.01.33 AM

ডিজিটেল ডেস্কঃ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত পদত্যাগৰ তালিকাখন ক্ৰমাৎ দীঘলীয়া হ’বলৈ ধৰিছে । এজনৰ পাছত আনজনকৈ নেতাই দলত্যাগ কৰিছে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে একেলগে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব ৭গৰাকীকৈ বিধায়কে। কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থই। ৰহাৰ শশীকান্ত দাসেও ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ দল। ইপিনে মঙলদৈৰ বিধায়ক বসন্ত দাসেও ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ। তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত কেবিনট মন্ত্ৰী আছিল বসন্ত দাস। 

Congress Goes All Out To Rope In Independents

উল্লেখ্য যে, বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ। পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলে ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ দল। লগতে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদেও ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ। বৰপেটাৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদেও ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ দল। 

কংগ্ৰেছ