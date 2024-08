এতিয়াৰে পৰা অসম বিধানসভাত নাথাকিব জুম্মাৰ নামাজৰ বাবে ২ ঘণ্টাৰ বন্ধ...

আনহাতে বিজেপিৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, পূৰ্বতে বিধানসভাত শুকুৰবাৰে নামাজ পঢ়িবৰ বাবে ১২ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ বন্ধ দিয়া হৈছিল। সোমবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈকে ৯-৩০ বজাত বিধানসভা আৰম্ভ হৈছিল আৰু শুকুৰবাৰে ৯ বজাৰ পৰা বিধানসভা আৰম্ভ হৈছিল। এতিয়া বিধানসভাৰ Rules Of Procedure And Conduct Of Assam Legislative Assembly ৰ ১১ নং নিয়ম সংসশোধন কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা শুকুৰবাৰৰ দিনটোত নামাজ পঢ়িবৰ বাবে যি ২ ঘণ্টাৰ বন্ধ দিয়া হৈছিল সেই বন্ধ নাথাকিব। ভাৰত বৰ্ষৰ লোকসভা, ৰাজ্যসভা, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিয়মসমূহ পৰ্যালোচনা কৰাৰ পাছত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। মূলতঃ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত লোৱা এই সিদ্ধান্তক আমি স্বাগতম জনাইছো। চৈয়দ ছাদুল্লাৰ দিনৰ পৰাই এই নিয়ম কাৰ্যকৰী আছিল। ভাৰত এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ। আমাৰ সিদ্ধান্তসমূহ প্ৰত্যক ধৰ্মৰ বাবে হ'ব লাগে। তেওঁ সকলোৰে সন্মতিৰে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি ইয়াৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদো জনাইছে।