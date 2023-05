আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ চোৰাং তেলসহ টেংকাৰঃ গ্ৰেপ্তাৰ চালক

ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে টেংকাৰখনৰ চালক দিলীপ দাসক ঘটনাস্থলীৰ পৰা আটক কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে AS 01 H C 3011 নম্বৰৰ তেলৰ টেংকাৰ আৰু AS 01 NC 8534 নম্বৰৰ টাটা এচিইখন জব্দ কৰে ৷ লামডিঙত চলি থকা চোৰাং তেলৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে সেই সন্দৰ্ভত লামডিঙ আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷