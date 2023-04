উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ‘নিয়া’ৰ গোচৰত আজি মোক জামিন দিলে। মই এতিয়া মুক্ত।বিৰোধী হিচাপে অধিক শক্তিশালী ভূমিকা ল’ম।

My sincere gratitude to the Supreme Court of India for granting me bail in the NIA CASE.This ld embolden my resolve to work proactively as the opposition party of Assam.