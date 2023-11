চৰাইদেউত বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কৰ্মশালা-সজাগতা সভা সম্পন্ন

বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা কৰ্মশালাত অসম প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ হৈ "A status update on excavation, conservation and management of Moidams -The Mound Burial System of the Ahom Dynasty" শীৰ্ষক বিষয়ৰ এক পত্ৰ উপস্থাপন কৰা হয় ৷