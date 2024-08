NIT ৰ প্ৰাক্তন বাংলাদেশী ছাত্ৰৰ বিস্ফোৰক ফেচবুক পোষ্ট

দেওবাৰে এই বাংলাদেশী ছাত্ৰগৰাকীয়ে নিজ ফেছবুকত “DOGS AND INDIANS ARE NOT ALLOWED” লিখা ভাৰত বিদ্বেষী এক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল। আৰু ছাত্ৰগৰাকীৰ এই পোষ্ট লৈ বৰ্তমান শিলচৰ এন আই টিসহ সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। দীৰ্ঘদিন ভাৰতত থাকি, শিলচৰ NITৰ দৰে ভাৰতৰ আগশাৰীৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়াশুনা কৰি বাংলাদেশী ছাত্ৰগৰাকীৰ এনে ভাৰত বিদ্বেষী মনোভাৱ মানি ল'ব পৰা নাই ভাৰতীয়সকলে।