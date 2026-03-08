বাল্যবিবাহমুক্ত ভাৰত অভিযানৰ অধীনত এচিআৰডিৰ ৰথযাত্ৰা

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী: মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ ১০০ দিনৰ বাল্যবিবাহমুক্ত ভাৰত অভিযানৰ অধীনত অসমৰ এটা আগশাৰীৰ বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা আচাম চেণ্টাৰ ফৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চমুকৈ এচিআৰডিয়ে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সজাগতামূলক ৰথ যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে।
জনসাধাৰণক সচেতন কৰা, বাল্যবিবাহ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন আৰু প্ৰতিৰোধ উৎসাহিত কৰা, লগতে ন্যায় প্ৰৱেশ আৰু সহায় সেৱাৰ জৰিয়তে শিশু সুৰক্ষামূলক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা এই ৰথযাত্ৰা বিভিন্ন স্থানত বিদ্যালয়, গ্ৰাম পঞ্চায়ত, আৰক্ষী থানা, বজাৰ এলেকা আৰু বিভিন্ন সামুদায়িক স্থানত উপস্থিত হৈ জনসাধাৰণৰ মাজত সচেতনতা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে।
প্ৰতিটো স্থানতে শিক্ষাৰ্থী, স্থানীয় নেতৃত্ব, ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মী আৰু সমুদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে বাল্যবিবাহৰ কু-প্ৰভাৱ, সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন আৰু এই প্ৰথা ৰোধ কৰাত সমাজৰ সামূহিক দায়িত্ব সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয়। লগতে শপত স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু তথ্যভিত্তিক প্ৰচাৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি অভিযানৰ প্ৰতি ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ অধিক শক্তিশালী কৰে।
উল্লেখ্য যে, ৩০ দিনত বাল্যবিবাহ মুক্ত অভিযানৰ ৰথে জিলাখনৰ ১৩১০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৪৫খন গাঁৱত উপনীত হোৱাৰ লগতে ১৫ হাজাৰৰো অধিক লোকক বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে।
আজি এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি যোগে এই কথা জানিবলৈ দি এচিআৰডিৰ সঞ্চালিকা প্ৰেৰণা চাংকাকতিয়ে ১০০ দিনীয়া এই সজাগতা অভিযান আৰু ইয়াৰ অধীনত আৰম্ভ হোৱা বাল্যবিবাহমুক্ত ভাৰত অভিযানৰ ৰথযাত্ৰাক পৰিৱৰ্তনশীল বুলি অভিহিত কৰে।
তেওঁ কয়, ‘এয়া কোনো প্ৰতীকি যাত্ৰা নাছিল। এয়া আছিল চক্ৰাকাৰ পৰিবৰ্তনৰ বাৰ্তা, যিটো মানুহে মানি লৈছিল আৰু শলাগ লৈছিল। আজি প্ৰায় সমগ্ৰ সভ্য বিশ্বই আমাৰ স্থিতি স্বীকাৰ কৰিছে যে বাল্যবিবাহ কেৱল সামাজিক দুষ্টতা নহয়, বিবাহৰ চলেৰে শিশু ধৰ্ষণো এক অপৰাধ আৰু আইনৰ দ্বাৰা শাস্তিৰ যোগ্য। এই বিবাহে কন্যা সন্তানৰ জীৱন আগবঢ়া আৰু বিকশিত হোৱা সম্ভাৱনাকে ধ্বংস কৰে আৰু ছোৱালীক পুষ্টিহীনতা, নিৰক্ষৰতা আৰু দৰিদ্ৰতাৰ দুষ্ট চক্ৰলৈ ঠেলি দিয়ে।”
তেওঁ আৰু কয় যে- চৰকাৰ, প্ৰশাসন, আৰু নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণৰ ফলত এই অভিযান জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এক বহল জনসাধাৰণৰ আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। সকলোৰে সহযোগত বাল্যবিবাহৰ অন্ত পেলোৱাৰ আইন, সুৰক্ষা, জবাবদিহিতাৰ সংকল্প সমাজৰ মাজলৈ লৈ যোৱা হ’ল যাতে এখন বাল্যবিবাহ মুক্ত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ লক্ষ্য বাস্তৱত পৰিণত হ’ব পাৰে।