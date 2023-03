কলকাতাৰ শিশিৰ মঞ্চত কবি জীৱন নৰহৰ যাপনচিত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাব্য বঁটা গ্ৰহণ

বৰ্তমানলৈকে জীৱন নৰহৰ ৫খন কবিতা পুথি- ঢৌ খেলা ল'ৰালিৰ ছাঁ,তুমি পকা ধানৰ দৰে গোন্ধাইছা,টাৰি-ৰি ,হালধীয়া উপমা,মোমাইদেউৰ ফুলনি,তিনিখন ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হোৱা কাব্য গ্ৰন্থ- The Buddha and Other Poems ,The Orange Hill, Listen my Flowerbud : Mising tribal oral poetry of Assam, এখন মাৰাঠীলৈ অনুবাদ হোৱা কাব্যগ্ৰন্থ -জীৱন নৰচী অচমী কবিতা ,দুখন বঙালী ভাষালৈ অনুদিত কাব্যগ্ৰন্থ- জীৱন নৰহেৰ নিৰ্বাচিত কবিতা, সোৱণশিৰি আৰ জোন-বেলি লগতে দুখন উপন্যাস-অইকলি, চোৱা পীতাম্বৰ শ্যাম বৰণ মেঘ উৰে, তিনিখন গদ্য পুথি- ভূমিৰ ফুল,সোঁৱৰণিৰ ছাঁ,চাৰিটা ৰোমাণ্টিক প্ৰবন্ধ,অসমীয়া হিচাপে নিজৰ বিবেকক টুকুৰিয়াই চাওক, তিনিখনখন সম্পাদিত পুথি- অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ : লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, জাতীয় সংগীত চৰ্চা আৰু সমন্বয়ৰ পথ, বেজবৰুৱাৰ সাধুৰ আলমত অংকিত ছবি আৰু অকণিৰ সাধু,মহিম বৰাৰ ৰচনা সমগ্ৰ প্ৰকাশ পাইছে ।