'এক জিলা এক সামগ্ৰী' ধান খেতিৰ সম্ভাৱনীয়তাক লৈ নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ পদক্ষেপ

ডিজিটেল সংবাদ, নলবাৰীঃ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পি.এম.এফ.এম.ই. ( PMFME-Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাই এক জিলা এক সামগ্ৰী ( One District One Product) পদক্ষেপৰ অধীনত একোটাকৈ বিশেষ সামগ্ৰী বাচনি কৰি লোৱা হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে নলবাৰী জিলাতো চাউল আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন উপজাত সামগ্ৰীক বাচনি কৰা হৈছে আৰু এই পদক্ষেপ স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰৰ প্ৰসাৰৰ লগতে স্থানীয় অৰ্থনীতিৰ উত্তৰণৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত হ'ব।