অসম

নগাঁৱৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত বৈজ্ঞানিক পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ সভা...

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱাঃ নগাঁৱৰ শিমলুগুৰি স্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত আজি বৈজ্ঞানিক পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা যোৱা বছৰত কি কি কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা লৈছিল, তাৰ ক্ষতিয়ান দাঙি ধৰি, আগন্তুক দিনত কি কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হব, ভবিষ্যত দিনৰ কাৰনে কৃষি আৰু আনুসাংগিক ক্ষেত্ৰত কি কি জিলা খনৰ উন্নয়নৰ বাবে আগবাঢ়িব লাগিব, তাৰ কাৰনে সকলোৰে পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰি এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাত আদৰনি ভাষন প্ৰদান কৰি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ প্ৰধান বিজ্ঞানী তথা মূৰব্বী ড০ ভবেশ চন্দ্ৰ ডেকাই "এই সভা আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত বছৰে বছৰে অনুষ্ঠিত হয়। আজিৰ সভাত  সকলোৰে পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছো। এই পৰামৰ্শ লৈ আমি আগন্তুক দিনত কাৰ্যপন্থা হাতত লম। আৰু জিলাখনক আৰ্থসামাজিক দিশত আগুৱাই নিব লাগিব।" বুলি প্ৰকাশ কৰে।

সভাখন পৌৰহিত্য কৰি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালক ড০ মনোৰঞ্জন নেওগে "বিগত দিনত কৃষি আৰু আনুসাংগিক ক্ষেত্ৰত নগাঁও জিলাৰ ক্ষতিয়ান দাঙি ধৰি আগন্তুক দিনত কি কি কাৰ্যপন্থাৰে আৰ্থসামাজিক দিশত আগুৱাই নিব পৰা যাব এই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰা হব। ইফালে নগাঁও জিলাখন মীনকে ধৰি বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ স্থান দখল কৰিছে।" বুলি ভাষন প্ৰদান কৰে।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাণ্ডলিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ, চিলঙনীৰ মুখ্য বিজ্ঞানী ড০ হিৰন্য কুমাৰ বৰা, কৃষি বিভাগৰ সহ পৰিচালক( Joint Director) ভৱানী কুমাৰ নাথ, নগাঁও জিলা কৃষি বিষয়া নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাকে  আদি কৰি কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰি যোৱা ২০২৫-২৬ বছৰৰ কাৰ্যাৱলীৰ পৰ্যালোচনা কৰি, ২০২৬-২৭ বছৰত কেনেকুৱা কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱা হয় তাৰ সবিশেষ বৰ্ননা কৰে।

আলোচনাচক্ৰত কৃষি, মীন, পশুপালন, ৰেচম, জলসিঞ্চন, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, উদ্যোগ আৰু বানিজ্য বিভাগ, সামাজিক বনানীকৰণ, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচ্ৰাৰ কম্পেনী, ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচ্ৰাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, নাবাৰ্ড, বিভিন্ন বিষয়ৰ বিজ্ঞানী সকল, উদ্যমী মহিলা, প্ৰগতিশীল কৃষকে অংশ গ্ৰহণ কৰি মত প্ৰকাশ কৰে। ইফালে সভাতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ বাৰ্ষিক "কেভিকে নিউজলেটাৰ"(KVK Newsletter) শীৰ্ষক পুস্তিকা আৰু এটি মবাইল এপপ উন্মোচন কৰা হয়। 

