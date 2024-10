অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত জলবায়ু অভিযোজন তথ্য কেন্দ্ৰ মুকলি...

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱাঃ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত আজি বিশ্ব খাদ্য কাৰ্যসূচীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মকৰ্তাৰ উপস্থিতিত নগাওঁ জিলাৰ নিজ কঠিয়াতলী গাঁও পঞ্চায়তত এটি জলবায়ু অভিযোজন তথ্য কেন্দ্ৰ মুকলি আৰু পথাৰ পৰিদৰ্শন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশ্ব খাদ্য কাৰ্যসূচীৰ সহযোগত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 'ENACT- ASSAM(Enhancing Climate Adaptation of Vulnerable Communities through Nature-based Solutions and Gender-Transformative Approaches in Assam) প্ৰকল্পৰ অধীনত নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলি উন্নয়ন খণ্ডৰ নিজ- কঠিয়াতলি গাঁও পঞ্চায়তত এই জলবায়ু অভিযোজন তথ্য কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়।