প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত-লেখক চন্দ্ৰমোহন কাকতিৰ ৪খন গ্ৰন্থ উন্মোচন

ড০ ত্ৰিবেণী শইকীয়াই আঁত ধৰা এই অনুষ্ঠানটিতে প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত, বিশিষ্ট লেখক চন্দ্ৰমোহন কাকতিৰ চাৰিখনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় । উন্মোচিত গ্ৰন্থ কেইখন হৈছে 'শৰাইঘটীয়াৰ মামৰে ধৰা হেংদাং','অবিৰত যাত্ৰা', 'Magnificent Assam my people my country' আৰু 'The Quest' ।