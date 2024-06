নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন NSCNৰ হুমকিত ত্ৰস্তমান মেৰাপানীৰ ব্যৱসায়ী

লগতে ২৪ জুনত পৱন কুমাৰৰ দুখনকৈ ট্ৰাক নগালেণ্ডৰ ৱখা টাউনলৈ যোৱাৰ পথত সংগঠনটোৱে আৱদ্ধ কৰি ৰাখে। অন‍্যহাতে সংগঠনটোৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা পত্ৰত উল্লেখ কৰা মতে মেৰাপানী টাউন বৃহত্তম নাগালিমৰ অন্তৰ্ৰ্ভুক্ত আৰু কমলাৰাণীয়ে দিয়া আবেদনৰ মৰ্মে সংগঠনটোৱে Government of the people's republic of Nagalim, office of the central Administrative officer lotha Region আদালতত উক্ত বিচাৰ কাৰ্য্য হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে।