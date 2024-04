মৰাণ, ডিগবৈ, দেৰগাওঁ, কলিয়াবৰ, বৰঝাৰত দুৰ্ঘটনাঃ কেইবাজনো লোক নিহত...

ডিজিটেল ডেস্কঃ মঙ্গলবাৰে নিশাৰ পৰা বুধবাৰৰ পুৱালৈকে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাটাও ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগতে বহু কেইজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত একে দিশৰ পৰা আহি থকা তিনিখনকৈ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ এজন লোক নিহত হৈছে।

জানিব পৰা মতে দুখন ট্ৰাক আৰু এখন টাটা ইণ্ট্ৰ বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয়। ইয়াৰে ট্ৰাক দুখনৰ নম্বৰ AS 25CC 6902 আৰু AS 01 LC 2908। টাটা ইণ্ট্ৰ বাহনখনৰ নম্বৰ AS 04 BC 7783। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় টাটা ইণ্ট্ৰ বাহনৰ হেণ্ডিমেনজন। এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই নিহত হেণ্ডিমেনজনৰ পৰিচয়। ইফালে নিহত হেণ্ডিমেনজনৰ পকেটৰ পৰা ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ হোৱা বিষয়টোৱে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে।