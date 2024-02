মায়ং আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ 'মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ'ৰ সামৰণি

গ্ৰন্থকেইখন ক্ৰমে- অধ্যাপক ড০ গুনেশ্বৰ ডেকাৰ "MAYONGIIAN" ড০ উৎপল নাথৰ TRADITIONAL MEDICINAL SYSTEM IN MAYONG,ASSAM, অধ্যাপক ড০ মিনাক্ষী তামুলীৰ FOLK CULTURE OF TIWA TRIBE IN MORIGAON DISTRICT OF MAYONG,অধ্যাপক ড০ বৃষ্টি কলিতাৰ "সাহিত্য সমীক্ষণ", মহাবিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক আলোচনী "প্ৰগতি" আৰু "বুনিয়াদী অৰ্থনৈতিক তত্ত্ব" নামৰ গ্ৰন্থ কেইখন উন্মোচন কৰে মঞ্চৰ অতিথি তথা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ড০ ফণিভূষণ নাথ, সভাপতি ৰবিধৰ নাথ,লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক লোকেন্দ্ৰ হাজৰিকা আৰু অধ্যক্ষ ড০ মহানন্দ বৰাই।