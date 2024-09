গিবনৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত ৰে'ল লাইনৰ বিদ্যুতিকৰণ বন্ধ কৰাৰ আহ্বান

ইতিমধ্যে যোৱা বছৰ ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াই "Artificial Canopy Bridge Design to facilitate Western Hoolock Gibbon (Hoolock hoolock) crossing over Mariani-Dibrugarh broad gauge single track Railway Line in Hollongapar Gibbon Sanctuary, Assam" শীৰ্ষক এক কাৰিকৰী প্ৰতিবেদন ("Technical Report: TR No./2023/07 MAY 2023") প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াত মূলতঃ হলৌ বান্দৰসমূহ ৰে'ল লাইন পাৰ হোৱাৰ বাবে কি ধৰণৰ কৃত্ৰিম ব্যৱস্থা তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, সেয়া আলোচনা হৈছিল। সেই প্ৰতিবেদনত ৰে'ল লাইনৰ বিদ্যুতিকৰণৰ ফলত বন্য প্ৰাণী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হোৱাৰ অতিৰিক্ত বিপদ সম্পৰ্কে সকীয়াই দি বিদ্যুতিকৰণৰ দিশে আগুৱাই যাওঁতে গভীৰভাৱে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি কোৱাৰ লগতে ৰে'ল লাইনৰ পথচোৱা সলনিৰ পৰামৰ্শ বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছিল।