জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য মহোৎসৱত ইন্দ্ৰানী বৰুৱা প্ৰথম খন গল্প সংকলন মুকলি...

ডিজিটেল সংবাদ : আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতসম্পন্ন জয়পুৰ সাহিত্য মহোৎসৱত ২৩ জানুৱাৰী তাৰিখে অসমৰ এগৰাকী সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া আই পি এছ ইন্দ্ৰানী বৰুৱাৰ প্ৰথম খন গল্প সংকলন The Homecoming and Other stories শীৰ্ষক গ্ৰন্থ খন আনুষ্ঠানিক ভাৱে উদ্বোধন কৰা হয়।