এশিঙীয়া গঁড় সুৰক্ষাৰ বাবে কাজিৰঙাত দৌৰ প্ৰতিযোগিতা

ডিজিটেল সংবাদ,কাজিৰঙা : অসমৰ গৌৰৱ এটা খৰ্গযুক্ত গঁড় সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টি আৰু এই ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙাৰ সফলতাৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উৰ্দ্দেশ্যেৰে দেওবাৰে কাজিৰঙাত দ্বিতীয়বাৰলৈ অনুষ্ঠিত হয় Anvayins Run for the Rhino - Ultra Run at Kaziranga। ৫২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অসমৰ প্ৰথম তথা একমাত্ৰ আল্ট্ৰা ৰাণ।