কাজিৰঙা চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত বক্তৃতা অনুষ্ঠান...

মুখ্য বক্তাই মূল বিষয় "Past before us : Significance and scope of History in present context" ৰ লগত সংগতি ৰাখি বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰে। তেখেতে ইতিহাস আৰু বুৰঞ্জীৰ ধাৰণা, বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত বুৰঞ্জী সম্পৰ্কীয় অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন দিশত মননশীল বিশ্লেষণ দাঙি ধৰে।