গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ সন্মানীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ আৰ্থিক অনুদান

ডিজিটেল ডেস্ক : নতুন বছৰটোৰ প্ৰথমটো মাহতেই সুখবৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে । ডি এচ টি পাৰ্চ অৰ্থাৎ (Department of Science and Technology, Promotion of University Research and Scientific Excellence ) ৰ তৰফৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনত "বহনক্ষম বিকাশৰ বাবে প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু উন্নত সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে বহুমুখী দৃষ্টিভংগী"ৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে ১৩ কোটি টকাৰ আৰ্থিক অনুদান । এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ উপৰোক্ত বিষয়টিত আগবঢ়োৱা উৎকৃষ্ট অৱদানৰ বাবে ।