ডিমা হাচাওত বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন ...

ডিমা হাচাও জিলাৰ কৃষি নিৰ্ভৰ পাহাৰীয়া সম্প্ৰদায়সমূহৰ বহনক্ষম জীৱিকা বিকাশৰ লক্ষ্যৰে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

ডিজিটেল ডেস্কঃ  ডিমা হাচাও জিলাৰ কৃষি নিৰ্ভৰ পাহাৰীয়া সম্প্ৰদায়সমূহৰ বহনক্ষম জীৱিকা বিকাশৰ লক্ষ্যৰে ৰেটজাৱেল গাঁৱত এক বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা 'গ্ৰামীণ চাহাৰা'ৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত নাৱাৰ্ডৰ অসম আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক লোকেশ দাস মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি নাৱাৰ্ড সমৰ্থিত FSPF প্ৰকল্প আৰু 'দ্য হেবিটেটছ ট্ৰাষ্ট'ৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰে।

তেওঁ “Promoting Sustainable Livelihoods of Agriculture Dependent Hill Communities of Dima Hasao District” শীৰ্ষক দুবছৰীয়া FSPF প্ৰকল্পৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে। একে অনুষ্ঠানতে The Habitats Trust সমৰ্থিত কাৰ্যসূচীৰো উদ্বোধন কৰে। এই অনুষ্ঠানত জেভিন চাংছান ,কিম হেংনা, ভীমা দেউৰী, বিক্ৰমাদিত্য দাস আৰু শৰৎ চন্দ্ৰ দাসকে আদি কৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থাকে। 

উল্লেখ্য যে, এই দুই প্ৰকল্পৰ মূল লক্ষ্য হৈছে- 

১.এই দুবছৰীয়া প্ৰকল্পটোৱে বিশেষকৈ মহিলাসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দি ১০০ টা কৃষক পৰিয়ালক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষি, উন্নত পশুপালন আৰু জল সম্পদ সংৰক্ষণৰ দৰে বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । 

২. এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ডিমা হাচাওৰ প্ৰায় ১০,০০০ হেক্টৰ 'কমিউনিটি কনজাৰ্ভড এৰিয়া' ৰ সু-পৰিচালনা আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে বিয়াটে, ডিমাচা, কুকি আৰু জেমি জনগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা পৰম্পৰাগতভাৱে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য ৰক্ষা কৰিব। 

