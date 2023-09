যেন হাত দঙাৰহে প্ৰতিযোগিতা ! আকৌ ঘোচলৈ হাত দাঙিলে DFO সহ তিনিজনে...

Today @DIR_VAC_ASSAM trapped Ziaul Islam and Sahabaz Sultan,both Forester GD-1 in O/O DFO, Dhubri after they accepted bribes in conspiracy with Binod Kr Payeng, AFS,DFO, Dhubri for allowing vehicles from the complainant's Sand Mahal. @CMOfficeAssam @assampolice @surendrakr_ips pic.twitter.com/dKtuytXEsx