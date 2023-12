টাকাম মিলি অপৃন কৗবাঙৰ ষষ্ঠ ত্ৰি-বাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিবেশনৰ সফল সামৰণি...

সকলো কাৰ্যসূচী সুকলমে সম্পন্ন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়-সহযোগ আগবঢ়োৱা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য-সদস্যাৰ লগতে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি-সম্পাদক, কৰ্মকৰ্তা আৰু ৰাইচাপৰিবাসী মিলি পৰিয়াল আৰু ৰাইজলৈও আন্তৰিক ধন্যবাদ জনায় নৱগঠিত সমিতিৰ সভাপতি হৰিপ্ৰসাদ মিলি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ভৰত মিলিয়ে৷ অধিৱেশনত টাকাম মিলি অপৃন কৗবাঙৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভৰত মিলিৰ দ্বাৰা সম্পাদিত মুখপত্ৰ “মিলি গমুগ”, জীৱনী গ্ৰন্থ তুৰয়িং পতিন, থানুৰাম মিলিৰ দ্বাৰা সম্পাদিত স্মৃতি গ্ৰন্থ ৰাই চাপৰি মিমাং,সঞ্জু মিলিৰ দ্বাৰা সম্পাদিত দ:পৃন পতিন, সুৰুজ কুমাৰ পাতিৰি মিলিৰ দ্বাৰা ৰচিত মিচিং সংস্কৃতিৰ ৰেঙনি,ড০ ৰত্নেশ্বৰ মিলিৰ দ্বাৰা সংকলিত আৰু সম্পাদিত মিচিং ভাষা আৰু সংস্কৃতি, অধ্যাপক শিৱ প্ৰসাদ মিলিৰ দ্বাৰা ৰচিত গ্ৰন্থ Beliefs Across the River : The chronicles of the Misings, মিলি কবিসকলে লিখা দুখন কবিতা পুঁথি তুঃলুং তাপুং আৰু পি:লি আৰু জৱাহৰলাল মিলিৰ দ্বাৰা ৰচিত কবিতা পুথি মাটি আৰু মানুহৰ গান উন্মোচন কৰা হয়।