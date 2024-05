বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত সজগতামূলক কৰ্মশালা

ডিজিটেল সংবাদ,কোকৰাঝাৰ : বৰ্তমান সময়ত ড্ৰাগছে সৃষ্টি কৰা ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত “Drug abuse and its adversities on mental health” নামেৰে এক এদিনীয়া কৰ্মশালা সজাগতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মহাবিদ্যালয়খনৰ NSS গোট , মানসিক স্বাস্থ্য কোষ (ANTI DRUG CLUB)আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ দ্বাৰা কৰ্মশালাখনি আয়োজন কৰা হয়।