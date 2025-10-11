চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা গুৱাহাটী

কি আছে জুবিন গাৰ্গৰ ভিচেৰা ৰিপ'ৰ্ট'ত...

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ আজি পোহৰলৈ আহিব ন ন তথ্য। এছ আই টিয়ে লাভ কৰিব ভিচেৰা ৰিপ’ৰ্ট। আজিৰ দিনটোতো জুবিনৰ কেইবাজনো সহযোগীক জেৰা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা SITৰ।

author-image
চয়নিকা শইকীয়া
New Update
AP WEB zg
  • অসম আৰক্ষীৰ হাতত পৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ ভিচেৰা ৰিপ'ৰ্ট
  • আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আৰক্ষীয়ে প্ৰদান কৰিব ৰিপ'ৰ্টটো
  • ভিচেৰা ৰিপ'ৰ্টত পোহৰলৈ আহিব জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কিদৰে হৈছিল
  • দিল্লীত কৰা হৈছে এই পৰীক্ষা
জুবিন গাৰ্গ