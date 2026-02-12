"অতিৰিক্ত লোক অধিবক্তা" পদত নিযুক্তি পালে ঢকুৱাখনাৰ তিনি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই...

ডিজিটেল সংবাদ, ঢকুৱাখনাঃ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ এক নিৰ্দেশনা যোগে ৰাজ্যখনৰ মুঠ ৭৫ গৰাকী অধিবক্তাক অতিৰিক্ত লোক অধিবক্তা হিচাবে নিৰ্বাচিত কৰি নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে। বিগত ২০২৪ বর্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত এই পৰীক্ষাত প্ৰায় ৭ হাজাৰ অধিবক্তা অৱতীৰ্ণ হৈছিল।
২০২৫ বর্ষৰ ২১ নৱেম্বৰ মাহৰ ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ৭ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত মুঠ ২৪১ গৰাকীক বিভিন্ন পদত নিৰ্বাচিতক মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিক ভাৱে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত মুঠ ৭৫ গৰাকীক অতিৰিক্ত লোক অধিবক্তা হিচাবে , ১৬৫ গৰাকী অধিবক্তাক সহকাৰী লোক অধিবক্তা হিচাবে আৰু ২৬ গৰাকীক পি পি পদত নিৰ্বাচিত কৰি নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে ।
আনহাতে, ঢকুৱাখনা মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰো তিনি গৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা "অতিৰিক্ত লোক অধিবক্তা" হিচাবে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঢকুৱাখনা উকীল সন্থাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত হিলৈদাৰী ,মনোজ কুমাৰ গোঁহাই আৰু দেৱালী কামানে অতিৰিক্ত লোক অধিবক্তা পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে বি এন এছ এছ ২০২৩ অধীনত মংগলবাৰে এইসকল লোক অধিবক্তাক আনুষ্ঠানিক ভাৱে এই নিযুক্তি প্ৰদান কৰে। তাৰোপৰি ঢকুৱাখনা উকীল সন্থাৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য অধিবক্তা প্রদীপ চেতিয়ায়ো সহকাৰী লোক অধিবক্তা হিচাবে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, সদ্য নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত অতিৰিক্ত লোক অধিবক্তা ,সহকাৰী লোক অধিবক্তা সকলৰ বিভাগীয় প্ৰশিক্ষণ সম্পন্ন হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ন্যায়িক আদালতত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হব। ঢকুৱাখনা সমজিলাৰ নব নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত লোক অধিবক্তা সকলৰ এই সাফল্যত সন্তুষ্টিৰ জোৱাৰ উঠিছে। নতুন কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলা এইসকল অধিবক্তালৈ শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জনাইছে সহকৰ্মী সকলৰ লগতে বিভিন্ন ব্যক্তি-সংগঠনে।