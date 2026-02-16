চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি নেতা-কৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় তুলিৰাম ৰংহাঙৰ

 ডিজিটেল ডেস্কঃ সমাগত ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচ। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ। ইয়াৰ মাজতে  বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হামৰেন ৰেংবংহম অডিটৰিয়াম হলত KAACৰ CEM তুলিৰাম ৰংহাঙে  বিজেপি নেতা-কৰ্মীসকলৰ সৈতে এক মত বিনিময় কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে। 

পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ নৱগঠিত ১১২নং আমৰি বিধান সভাৰ সমষ্টি বিজেপি দলীয় প্ৰাৰ্থী বিজয় লক্ষ্যৰে হামৰেণ বিজেপি মণ্ডল,সমিটি, শক্তিকেন্দ্ৰ আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ সৈতে বিজেপি দলৰ শক্তিশালী উদ্দেশ্য বিতংকৈ আলোচনা কৰে ৷ লগতে এই মতবিনিময় কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে  ইএম ডি উফিং মাচলাই,প্ৰভাত চন্দ্ৰ  তাৰৌকে আদি কৰি শীৰ্ষ নেতাসকল ৷

পশ্চিম কাৰ্বি আংলং