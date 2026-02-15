চাবস্ক্ৰাইব কৰক

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা বৃদ্ধি

সমাগত ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল।

ডিজিটেল ডেস্কঃ সমাগত ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। ইতিমধ্য কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে। সমাগত নিৰ্বাচনত শক্তিশালী ৰূপত থিয় দি বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু কাৰ্বি আংলঙৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। একেটা দিনতে খেৰণি, ডংকামোকাম আৰু বৈঠালাংছত নিৰ্বাচনী প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি ১১১ নং ৰংখাং আৰু ১১২ নং আমৰি বিধানসভা সমষ্টি দুটাৰ নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছে ৰচিছে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল। 

ইচ্ছুহীন হৈ পৰা বিজেপি তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্রেছৰ উত্থান আৰু শক্তি দেখি উপায়ন্তৰ হৈ কেৱল গৌৰৱ গগৈৰ পাছত পৰিছে আৰু গগৈক কোনোফালে বলে নোৱাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আবুল-তাবোল অভিযোগেৰে কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে বুলি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে নিৰ্বাচনী প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত উপস্থিত থকা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আগষ্টীন ইংহিয়ে। লগতে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত উপস্থিত থাকে AICC য়ে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰশিক্ষক অংকিত বাগবাহৰা, APCC ৰ সম্পদক বিশ্বজিত ৰয় চৌধুৰীৰ লগতে অন্যান্য কংগ্ৰেছ নেতৃবৃন্দ।

