জ্বলিয়েই আছে আমেৰিকাৰ লছ এঞ্জেলছ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ এখন বিশেষ ফটো। ফটোখন দেখিলে প্ৰথমে আপোনাৰ মনলৈ আহিব, এয়া এক মৃত্যু উপত্যকা। সেয়া যেন বিস্ফোৰিত আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা ওলাই অহা জ্বলন্ত লাভা।

কিন্তু দুদিনৰ আগলৈকে ইয়াত আছিল এখন চহৰ। এই চহৰৰ ৰঙীন পৰিবেশত মানুহবোৰ হৈ আছিল নিজতে বিভোৰ। উদযাপন কৰিছিল খ্ৰীষ্টমাছ, আদৰিছিল নতুন বছৰক। কিন্তু তাৰ পাছতেই সকলো শেষ হৈ গ’ল।

উপগ্ৰহৰ পৰা সংগৃহীত দৃশ্য এয়া। এখন প্ৰাণচঞ্চল চহৰৰ জ্বলন্ত ৰূপ এয়া। চাৰিওফালে সেয়া জুইৰ ৰঙা লেলিহান শিখা। আকাশ ক’লা ধোঁৱাৰে আৱৰা। এই ক’লা ধোঁৱাই আৱৰি ৰখা বায়ুমণ্ডলৰ অক্সিজেন লৈ অসুস্থ হৈছে শ শ শিশু, বৃদ্ধ।

🚨 LOS ANGELES IS BURNING



🎥 VIDEO: WEST LA NEIGHBORHOOD RIGHT NOW



This is shocking.



Our hearts ache for everyone in Pacific Palisades and Los Angeles as these insane devastating fires rage on.



⛔️ PLEASE, stay safe—nothing is more important than your life and the lives of… pic.twitter.com/dXSllWZZf9