বিতৰ্কিত বিলৰ প্ৰতিবাদ কৰি সংসদত মাওৰি নৃত্য পৰিবেশন যুৱতী সাংসদৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চালৈ আহিছে এগৰাকী যুৱতী সাংসদ। নিউজিলেণ্ড সংসদৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ এই সাংসদগৰাকীয়ে ১৪ নৱেম্বৰ, বৃহস্পতিবাৰে এখন বিলৰ বিৰুদ্ধে সংসদৰ মজিয়াত কৰা প্ৰতিবাদৰ ধৰণ এতিয়া চৰ্চাৰ মূল কাৰণ হৈ পৰিছে।

বৃহস্পতিবাৰে নিউজিলেণ্ডত সংসদত এখন বিতৰ্কিত বিলৰ বিৰোধিতা কৰে দেশখনৰ সকলোতকৈ কনিষ্ঠ সাংসদ হানা ৰাওহিটি মাইপি ক্লাৰ্কে। দেশখনৰ বিতৰ্কিত বিল ট্ৰিটি প্ৰিন্সিপলছৰ বিৰুদ্ধে সংসদত তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰি ইয়াৰ এটা কপি অধ্যক্ষৰ সন্মুখতে ফালি পেলোৱাৰ লগতে দেশখনৰ ঐতিহ্যবহনকাৰী মাওৰি নৃত্যও পৰিবেশন কৰে।

এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিশ্বজুৰি। ইয়াৰ পাছতে এতিয়া বিশ্বজুৰি চৰ্চাত হানাও ৰাওহিটি মাইপি ক্লাৰ্ক। সাংসদগৰাকীৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদৰ পাছতে সংসদৰ অধ্যক্ষ গ্যেৰি ব্ৰাউনলিয়ে অধিবেশন স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য হয়।

কিয়নো সেই সময়ত সংসদৰ গেলেৰীত থকা দেশখনৰ সাধাৰণ নাগৰিকসকলেও হানাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে। বিতৰ্কিত এই নতুন বিলখন দেশখনৰ ACT নিউজিলেণ্ড পাৰ্টিৰ দ্বাৰা উত্থাপন কৰা হৈছে।

এই বিলখন আইনত পৰিণত হ'লে ৱাইটাংগি চুক্তিৰ নীতিসমমূহলৈ পৰিবৰ্তন আহিব। ১৮০ বছৰৰো অধিক সময় ধৰি এই চুক্তি নিউজিলেণ্ডৰ শাসন আৰু নীতিসমূহৰ ভিত্তি হৈ আহিছে।

সেয়ে দেশখনৰ মাওৰি জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহৰ প্ৰতি এই বিলখনে ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বুলি বিশ্বাস কৰিছে। সেয়ে দেশখনৰ মাওৰি জনসাধাৰণৰ লগতে আন আন লোকসকলেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে।

ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ মাজতে হানা ৰাওহিটি মাইপি ক্লাৰ্কে সংসদৰ ভিতৰত যিদৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সৱল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে তাৰ পাছত এতিয়া নিউজিলেণ্ডৰ ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিবৰ্তনৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। এই প্ৰতিবাদ নিউজিলেণ্ডৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিৰ এক উল্লেখনীয় মুহূৰ্ত হিচাপেও চিহ্নীত হৈছে।

