মাজনিশা হঠাৎ কপি উঠিল নেপালঃ শিলগুৰি, পাটনাবাসীৰো হ'ল টোপনি ক্ষতি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ মাজনিশা হঠাৎ কপি উঠিল নেপাল। হিমালয়ৰ কোলাত অৱস্থিত দেশখনত ভূমিকম্প কোনো নতুন কথা নহয় যদিও মাজনিশা অহা ভূমিকম্পই দেশখনৰ জনতাক পুনৰ এবাৰ ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিলে।ৰিখাটাৰ স্কেলত ৬.১ প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পই অৱশ্যে নেপালৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰি আৰু বিহাৰৰ পাটনাকো জোকাৰি যায়।

নেপালৰ সিন্ধুপালচৌক জিলাৰ ভৈৰবকুণ্ডৰ ভূ-গৰ্ভৰ ১০ কিলোমিটাৰ তলত উৎপত্তি হোৱা এই ভূমিকম্পৰ ক্ষয়-ক্ষতি সম্পৰ্কে সবিশেষ এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই যদিও সামাজিক মাধ্যমত দুই, এটা বাসগৃহৰ কিছু ক্ষতি সাধন হোৱাৰ খবৰ বিয়পিছে। নেপালৰ স্থানীয় সময় অনুসৰি নিশা ২:৫১ বজাত অহা এই ভূমিকম্পই দেশখনৰ মধ্য আৰু পূব অংশক জোকাৰি গৈছে।

নেপালৰ ভূমিকম্প নিৰীক্ষণ আৰু গৱেষণা সংস্থাই জনোৱা মতে, এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল ৬.১। কিন্তু জাৰ্মান ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ফৰ জিঅ’ছায়েন্সেছে ইয়াৰ প্ৰাবল্য ৫.৬ বুলিহে প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতৰ নেশ্যনেল চেইজম’লজি চেণ্টাৰ আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছ জিঅ’লজিকেল চাৰ্ভেৰ তথ্য অনুসৰি এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আকৌ ৫.৫।

স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, নেপাল-তিব্বত সীমান্তত আটাইতকৈ বেছি অনুভৱ কৰা হৈছে এই কঁপনি। বহু স্থানীয় বাসিন্দা আতংকিত হৈ ঘৰৰ পৰা মাজ নিশা ওলাই আহিল ৰাজপথ অথবা, সুৰক্ষিত স্থানলৈ। এতিয়ালৈকে এই ভূমিকম্পৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ক্ষতিৰ খবৰ পোৱা নাই। অৱশ্যে স্থানীয় প্ৰশাসনে ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে।

