ৰাষ্ট্ৰসংঘত আলোচিত মণিপুৰ প্ৰসংগঃ খুৰাইজাম আথৌবাই বিশ্ববাসীক ক'লে মণিপুৰৰ কথা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদৰ ৫৭ সংখ্যক অধিবেশনত স্থান পালে মণিপুৰ প্ৰসংগই। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এই মঞ্চত মণিপুৰ প্ৰসংগত ভাষণ ৰাখিলে খুৰাইজাম আথৌবাই।

এইগৰাকী মণিপুৰী ব্যক্তি International Peace and Social Advancement (IPSA)ৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, United Committee Manipur (UCM)ৰ উপসভাপতি আৰু Coordinating Committee on Manipur Integrity (COCOMI) ৰ মুখপাত্ৰ।

খুৰাইজাম আথৌবাই অধিবেশনত তেওঁ সাধাৰণ বিতৰ্কৰ সময়ত এজেণ্ডা-৩ ত “Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social, and cultural rights, including the right to development” শীৰ্ষক বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণ আগবঢ়ায়।