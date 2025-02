ইলন মাস্কে সাক্ষাৎ কৰিলে মোডীকঃ মোডীয়ে দিলে কিতাপ, ইলন মাস্কেও দিলে বিশেষ উপহাৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত স্পেছ এক্সৰ মুৰব্বী ইলন মাস্ককে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক সাক্ষাৎ কৰে। এই সাক্ষাতৰ সময়ত ইলন মাস্কে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীলৈ আগবঢ়াই এক বিশেষ উপহাৰ। এই উপহাৰক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে নানান জল্পনা-কল্পনা।

খবৰ অনুসৰি ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইলন মাস্কৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে লাভ কৰিছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী ৰকেটৰ এটুকুৰা। উপহাৰ দিয়াৰ সময়ৰ এখন ছবিত দেখা গৈছে ‘স্পেছ ৰেলিক’ত খোদিত কৰা আছে “ষ্টাৰশ্বিপ ফ্লাইট টেষ্ট ৫.১৩ অক্টোবৰ, ২০২৪।”

খবৰ অনুসৰি এই উপহাৰটো হৈছে হিট শ্বিল্ড টাইলছ। ই ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেটৰ অংশ আছিল। এই ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেট ইলন মাস্কৰ মালিকানাধীন স্পেছএক্সৰ পঞ্চমটো উৰণ পৰীক্ষাৰ অংশ আছিল।

