ডমিনিকাৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ বাবে মোডীক শুভেচ্ছা এছ জয়শংকৰৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ডমিনিকাৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় অসামৰিক সন্মান ''ডমিনিকা এৱাৰ্ড অফ অনাৰ'' ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক প্ৰদান কৰাৰ বাবে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ড০ এছ জয়শংকৰে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে।

এক্সত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক ডমিনিকাৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা ''ডমিনিকা এৱাৰ্ড অফ অনাৰ'' প্ৰাপ্তিৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছে।

তেওঁ এক্সত লিখিছে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ দক্ষতা আৰু বিশেষভাৱে কোভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত ডমিনিকাক সহায় কৰাৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে।

ডমিনিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছিলভানিয়া বাৰ্টনে দেশখন ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক এই বঁটা প্ৰদান কৰিছিল।

বঁটা গ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে তেওঁৰ বক্তব্যত কয়, এই সন্মান কেৱল মোৰ নহয়, এয়া ভাৰতৰ ১.৪ বিলিয়ন মানুহৰ, তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা, মূল্যবোধ আৰু ঐতিহ্যৰ সন্মান।

তেওঁ ডমিনিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনাই কয়,"মহিলা সশক্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু ডমিনিকা বিশ্বৰ বাবে মডেল। দুয়োখন দেশতে মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি আছে। যি সমগ্ৰ বিশ্বৰ মহিলাসকলৰ বাবে এক অনুপ্ৰেৰণা।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "ভাৰত আৰু ডমিনিকাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক আছে। উনবিংশ শতিকাত বহুতো ভাৰতীয় ডমিনিকাত বসতি স্থাপন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ কামে এক শক্তিশালী বন্ধুত্বৰ ভেঁটি স্থাপন কৰিছিল। আমি তেওঁলোকৰ পদাংক অনুসৰণ কৰিব বিচাৰো আৰু ডমিনিকাৰ বিকাশ আৰু ক্ষমতা নিৰ্মাণত সক্ৰিয়ভাৱে সমৰ্থন কৰিব বিচাৰো।"

"কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত ডমিনিকাক সহায় কৰাটো ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় আছিল। ডমিনিকা আমাৰ CARICOM অঞ্চলৰ এক মূল্যৱান অংশীদাৰ আৰু আমি আমাৰ সম্পৰ্কক আৰু অধিক উচ্চতালৈ লৈ যাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ।"

ডমিনিকাৰ এই সৰ্বোচ্চ সন্মানৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে গোৱেনাৰো সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছে। তেওঁক গোৱেনা ভ্ৰমণৰ সময়তে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ ইৰফান আলীয়ে 'দ্য অৰ্ডাৰ অফ এক্সেলেন্স' প্ৰদান কৰিছে।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক তেওঁৰ সাৰ্বজনীন সেৱা, কাৰ্যকৰী দক্ষতা আৰু ভাৰত-গোৱেনা সম্পৰ্কৰ বিকাশত অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে এই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে।

