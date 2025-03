লণ্ডনত খালিস্তানীয়ে এছ জয়ংশকৰৰ সন্মুখতে ফালিলে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ব্ৰিটেইন ভ্ৰমণলৈ যোৱা ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়ংশকৰ লণ্ডনত খালিস্তানীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। লণ্ডনৰ চাথাম হাউচ থিংক টেংকত এক বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।

এই কাৰ্যসূচী সামৰি নিজৰ বাহনৰ ফালে আগবঢ়াৰ সময়তে সেই স্থানত সমবেত হৈ থকা একাংশ খালিস্তানী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তেওঁক উদ্দেশ্য বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে আৰু তেওঁৰ দিশে আগবাঢ়ি আহিবলৈয়ো চেষ্টা কৰে। ইয়াৰ ভিডিঅ’ ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে।

উল্লেখ্য যে, ব্ৰিটেইন আৰু আয়াৰলেণ্ড ভ্ৰমণত থকা বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জয়শংকৰে লণ্ডনৰ চাথাম হাউছ থিংক টেংকত ‘‘ভাৰতৰ উত্থান আৰু বিশ্বত ভূমিকা’’ সম্পৰ্কীয় এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এই অনুষ্ঠানতে তেওঁ কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাৰস্পৰিক শুল্ক আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ নীতিৰ ওপৰত মুকলিকৈ মন্তব্য কৰে।

এই অনুষ্ঠান সামৰি ওলাই অহাৰ সময়তে তেওঁ খালিস্তানী প্ৰতিবাদকাৰীৰ সন্মুখীন হয়। তেওঁলোকে খালিস্তানী পতাকা হাতত লৈ বিভিন্ন শ্লোগান দিয়াৰ লগতে তেওঁৰ বাহনখনো আগভেটি ধৰে।

এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদী দলটোৰ পৰা আগুৱাই আহি জয়শংকৰৰ বাহনৰ সন্মুখত থিয় হৈ ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাও ফালি পেলায়। অৱশ্যে সেই স্থানত উপস্থিত থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁক ধৰি আঁতৰাই নিয়ে।

#WATCH | London, UK | Pro-Khalistan supporters staged a protest outside the venue where EAM Dr S Jaishankar participated in a discussion held by Chatham House pic.twitter.com/ISVMZa3DdT