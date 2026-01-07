ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে নলিনী বৰুৱাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন

ডিজিটেল ডেস্কঃ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন আলোকচিত্ৰ শিল্পী নলিনী বৰুৱাৰ নশ্বৰদেহ বুধবাৰৰ পুৱা তেওঁ তেজপুৰৰ বাৰহলীয়াৰ বাসগৃহৰ পৰা চাৰ্চ ফিল্ডলৈ নিয়া হয়। তাতেই বহু সংখ্যক দল-সংগঠন আৰু ব্যক্তি বিশেষে প্ৰবীন আলোকচিত্ৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা জনায়।
আলোকচিত্ৰ শিল্পী গৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে তাৰ পাছতে গায়ন-বায়নেৰে তেওঁৰ নশ্বৰদেহ নিয়া হয় তেজপুৰৰ হাজাৰপাৰত থকা ৰাজহুৱা শ্মশানলৈ।
শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্ত, আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত বিশিষ্ট আলোকচিত্ৰ শিল্পী গৰাকীলৈ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সন্মান জনোৱাৰ পাছতে তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয়।
উল্লেখযোগ্য যে, ৯৫ বছৰ বয়সত এইগৰাকী বিশিষ্ট আলোকচিত্ৰ শিল্পীয়ে মঙলবাৰে নিশা নিজ বাসগৃহত দেহাৱসান ঘটে।