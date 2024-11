পাৰ্থত ভাৰতৰ হাতত পতন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দম্ভ, অহংকাৰ....

ডিজিটেল ডেস্কঃ এয়া নতুন ভাৰত। সকলো সময়তে, সকলো পৰিস্থিতিতে, সকলো প্ৰত্যাহ্বানকে উফৰাই মূৰ তুলি থিয় হ’বলৈ সক্ষম। শুকুৰবাৰে যেতিয়া পাৰ্থত ভাৰতীয় দলটোৱে বেটিং কৰিবলৈ নামিছিল তেতিয়া হয়তো বহুতেই ধাৰণা কৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠিন হ’ব ভাৰতৰ এই যুঁজ।

ঘৰৰ মাটিতেই কেইদিনমানৰ পূৰ্বে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হোৱাইটৱাছ হোৱা ভাৰতীয় দলটো আন এক হোৱাইটৱাছৰ সন্মুখীন হ’ব বুলিও ক’বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বহু ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞই। পুত্ৰ সন্তানৰ পিতৃত্ব অৰ্জন কৰা অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ অনুপস্থিতি, শুভমণ গীলৰ আঘাতে চিন্তিত কৰি ৰাখিছিল ভাৰতক।

এনে এক চিন্তাক্লিষ্ট ভাৱনাৰেই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে এনে এখন খেল পথাৰত নামিছিল য’ত অষ্ট্ৰেলিয়া কোনো দিনেই টেষ্টত পৰাস্ত হোৱাৰ ৰেকৰ্ড নাই। স্বাভাৱিকতে বহুতৰ বাবে এই টেষ্টত ফেভাৰিট আছিল অষ্ট্ৰেলিয়া।

কিন্তু প্ৰথম ইনিংছ অন্ত পৰাৰ পাছতেই যেন সকলো ওলট পালট হৈ পৰিল। ভাৰতীয় দলটোক নেতৃত্ব দিয়া যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ নেতৃত্বত একপ্ৰকাৰে ইতিহাস গঢ়িম বুলিয়েই খেল পথাৰত নামিল ভাৰতীয় দলটো।

মাত্ৰ ১৫০ ৰাণতে প্ৰথম ইনিংছ সামৰিলেও লাভ কৰিলে ৪৬ ৰাণৰ অগ্ৰগতি। যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় পেছ বলিং এটেকৰ সন্মুখত দিশহাৰা ঘৰুৱা দলটো।

দ্বিতীয় ইনিংছতো ভাৰতীয় দলটোৰ বলিং আক্ৰমণ শক্তি একেই থাকিল। তাৰোপৰি বৃদ্ধি হ’ল বেটিং শক্তি। অপেনাৰ যশস্বী জয়ছোৱালৰ ১৬১, কে এল ৰাহুলৰ ৭৭, বিৰাট কোহলিৰ ১০০ ৰাণৰ সহায়ত ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক মুঠ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে ৫৩৪।

এই বিশাল লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি কেংগাৰু বাহিনীয়ে ২৯৫ ৰাণতে পৰাজয়বৰণ কৰে। ১৯৭৭ চনত মেলবৰ্ণত ২২২ ৰাণৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হৈছিল ভাৰত। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাটিত ভাৰতৰ এয়াই আছিল বৃহৎ ব্যৱধানৰ জয়। এইবাৰ সেই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিলে যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলে। এইবাৰ বিজয়ৰ ব্যৱধান ২৯৫ ৰাণ।

অষ্ট্ৰেলিয়াত ভাৰতৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ ইতিহাস ৰাজকীয়। প্ৰথম ইনিংছত ৩৬ ৰাণতে অল আউট হোৱা, গুৰুত্বপূৰ্ণ আটাইবোৰ খেলুৱৈ আঘাতত জৰ্জৰিত হৈ খেল পথাৰ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ পাছতো ভাৰতে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল। ভাঙিছিল গাব্বাৰ অহংকাৰ।

এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ’ল। প্ৰথম ইনিংছ মাত্ৰ ১৫০ ৰাণতে সামৰা ভাৰতীয় দলটোৱে দ্বিতীয় ইনিংছত কৰিলে ৪৮৭ ৰাণ। তৰুণ ক্ৰিকেটাৰ জয়ছোৱালৰ বেটৰ পৰাই আহিল ১৬১ ৰাণ।

ভাৰতৰ এনে বৃহৎ বিজয়ৰ মূলতে আছিল বেটে বলে উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন। দ্বিতীয় ইনিংছত এফালে বেটিঙত যিদৰে জয়ছোৱাল, বিৰাটৰ শতক, ৰাহুলৰ ধৈৰ্য আৰু দায়িত্বশীল ৭৭ ৰাণৰ ইনিংছ সেইদৰেই বলিঙত বুমৰাহ, ছিৰাজৰ ৩ টাকৈ উইকেট, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰৰ ২ টা আৰু হৰ্ষিত ৰাণা, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীৰ ১ টাকৈ উইকেট।

ভাৰতৰ আটাইকেইজন বলাৰেই আছিল মিতব্যয়ী। প্ৰথম ইনিংছত বুমৰাহে লৈছিল ৫ টা উইকেট। হৰ্ষিত ৰাণাই লৈছিল ৩ টা আৰু মহম্মদ ছিৰাজে দুটা উইকেট।

