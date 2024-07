এটা চিন্তাৰ ১০০ বছৰ...

কিন্তু বাৰ্লিন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হ'ল। আৰম্ভ হ'ল আকৌ বহু কেইটা বিতৰ্ক। অলিম্পিক চ্যেলুট, নাজী চ্যেলুটকলৈ বিতৰ্ক। দুয়োটা চ্যেলুটৰ ধৰণ একে হোৱাৰ বাবেই এই বিতৰ্ক। বহু দেশে অলিম্পিক চ্যেলুটৰ পৰিবৰ্তে সৈনিক চ্যেলুটেৰে সম্ভাষণ জনালে হিটলাৰক।

ইউনাইটেড কিংডম, আমেৰিকা আদিয়ে ভংগ কৰিলে পৰম্পৰা। পৰাধীন ভাৰতেও অলিম্পিক চ্যেলুটৰ পৰিবৰ্তে সৈনিক চ্যেলুটেৰে সম্ভাষণ জনালে হিটলাৰক।"I proclaim the games of Berlin celebrating the eleventh Olympiad of the modern era, to be open"- বহু কেইটা বিতৰ্কৰ পিছত এইদৰেই হিটলাৰে আৰম্ভ কৰিলে বাৰ্লিন অলিম্পিক।