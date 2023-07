ইগৰ ষ্টিমাকৰ আঙুলিত ধৰি আগবাঢ়িছে ভাৰতীয় ফুটবল...

🇮🇳 INDIA are SAFF 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 for the 9️⃣th time! 💙



🏆 1993

🏆 1997

🏆 1999

🏆 2005

🏆 2009

🏆 2011

🏆 2015

🏆 2021

🏆 𝟮𝟬𝟮𝟯