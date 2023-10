কোনো কাম নকৰাকৈ চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত লাখ লাখ টকা আত্মসাৎ, নিমাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ

বঢ়মপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বঢ়মপুৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ অধীনত চলি থকা এম.জি.এনৰেগা আচনিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভিযোগ অনুসৰি বঢ়মপুৰ পঞ্চায়ত কাৰ্য্যালয়ৰ কৰ্মৰত জি আৰ এছ শ্ৰী চান আলি নামৰ লোকজনে পঞ্চায়ত সচিব আৰু খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ লগ লাগি বিগত আঢ়ৈ বছৰে পঞ্চায়ত সভাপতিৰ অজ্ঞাতে কোনো ধৰণৰ ডিমাণ্ড ৰেজিষ্টাৰ নবনোৱাকৈ কেৱল ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ স্বাক্ষৰেৰে মাষ্টাৰৰোল তৈয়াৰ কৰি এম জি এন ৰেগা আচঁনিত লাখ লাখ টকা আত্মসাৎ কৰি আহিছে।

এম জি এন ৰেগাৰ এটা নতুন আচঁনি Excavation to Public Pond Ghogargaon Jallah under SHG প্রাককলন ধনৰ পৰিমাণ ১১,৩৮,৫৬৯ টকা। জলাহৰ মাজত থকা পুৰণি পুখুৰী এটা দেখুৱাই একো কাম নকৰাকৈ মুঠ - ১,৮৫,৫৪৪ টকা ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ সৈতে মিলি আত্মসাৎ কৰে ।

দ্বিতীয়তে সম্পূৰ্ণ হৈ থকা এটা নামঘৰত Earth filling and boundary fencing at SKKB Kendra 9th APBn Barhampur Camp to to Settings to activate Win প্ৰাককলন ধনৰ পৰিমাণ ৯,১৬,১১৫ টকা। কিন্তু এই আঁচনিৰ নামত তেওঁলোকে টকা উঠাই ৪,১৮,৪১২ টকা। কোনো ধৰণৰ কাম নকৰাকৈ তেওঁলোকে এই টকা সৰকাই চৰকাৰৰ পৰা।

পুনৰ উক্ত আচঁনিটো যোৱা ২০/০৮/২০২৩ তাৰিখৰ পৰা ২৬/০৮/২০২৩ লৈ আৰু ০৭/ ০৯/২০২৩ ৰ পৰা ১৩/০৯/২০২৩ লৈ ভুৱা স্বাক্ষৰেৰে মাষ্টাৰ ৰোল বনাই টকাৰ দাবী কৰিছে।