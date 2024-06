এফালে UAPA গোচৰ আনফালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি...

১৯৯৭ চনত বুকাৰ বঁটা লাভ কৰাৰ পূৰ্বে অৰুন্ধতী ৰয়ে In Which Annie Gives It Those Ones ৰ বাবে স্ক্ৰীণ প্লে'ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল।২০১৫ চনত তেওঁ ধৰ্মীয় অসহিষ্ণুতা আৰু সোঁপন্থীসকলৰ দ্বাৰা বৰ্ধিত হিংসাৰ বিৰোধিতা কৰি এই বঁটা উভতাই দিয়ে। ২০০২ চনত তেওঁ লাভ কৰে Lannan Foundation ৰ কালছাৰ ফ্ৰীডম বঁটা। সেইদৰেই ২০০৪ ত ছিডনী পিছ প্ৰাইজ, নেচনেল কাউন্সিল অফ টিছাৰ্ছৰ পৰা অৰৱেল এৱাৰ্ড, ২০০৬ ত সাহিত্য একাডেমী বঁটা, ২০১১ ত নৰ্মান মেইলাৰ প্ৰাইজ লাভ কৰিছে।

যোৱা ৭ জুন, ২০২৪ ত অৰুন্ধতী ৰয়লৈ আমেৰিকান ইউনিভাৰ্ছিটি অফ বেইৰুটে সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিছে। এই বঁটা প্ৰদান কৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনে কৈছে- ‘She is a beacon of human kindness and empathy in a world badly in need of such role models’।