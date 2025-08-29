জন্তুটোৰ নাম- কংগ্ৰেছ!

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ...
এটা নতুন জন্তু আৱিস্কাৰ হৈছে এইখন অসমত। এজন দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে আৱিস্কাৰ কৰিছে এই জন্তুটো! অশোক সিংহল নামৰ মন্ত্ৰী গৰাকীৰ ঢেকিয়াজুলীৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উৰহীলগা গাঁৱত ৰাজহুৱাভাৱে এই জন্তুটোৰ কথা উল্লেখ কৰিলে। মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৰাজনৈতিক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ ক'লে- কংগ্ৰেছ বোলা জন্তুটো আমাৰ অঞ্চলত আছে জানো? দেশৰ বৰ্তমানত প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ কাম-কাজ,মতাদৰ্শৰ সৈতে আমাৰ মত-বিৰোধ থাকিব পাৰে।
স্বাধীনতাৰ পাছৰে পৰা দেশৰ শাসন ক্ষমতা দলটোৱে নিজৰ হাতত ৰাখিও বহু কাম নকৰা বাবে দলটোক অতি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে। কিন্তু কংগ্ৰেছক জন্তুৰ লগত তুলনা কৰি ৰাজনীতিক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কৰিবলৈ এজন দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত এনে মন্তব্য আৰু আচৰণ কৰাতো গভীৰ উদ্বেগ আৰু পৰিতাপৰ বিষয়।
হয়তো, এইসকল নেতাই নাজানে কংগ্ৰেছৰ সেই ইতিহাস। কংগ্ৰেছ কেৱল এটা ৰাজনৈতিক দলেই নহয়, এয়া আছিল স্বাধীনতাকামী ভাৰতীয়ৰ ব্ৰিটিচৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনৰ সংঘটিত ৰূপ। ১৮৮৫ চনৰ ২৮ ডিচেম্বৰত গঠন হৈছিল কংগ্ৰেছ। ১৮৭০ চনৰ পৰাই ভাৰতত এক জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক ধাৰাৰে আনুষ্ঠানিক এক সংগঠন জন্ম দিয়াৰ পৰিৱেশ ৰচনা হৈছিল।
এলেন অক্টেভিয়ান হিয়োম নামৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিটিচ চৰকাৰী বিষয়া গৰাকীয়ে ভাৰতীয় সকলৰ অধিকাৰ আৰু স্বাৰ্থৰ প্ৰতি সজাগ আছিল। তেখেতে কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকললৈ ১৮৮৩ চনত এখন মুকলি পত্ৰ লিখিছিল। সেই পত্ৰৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আছিল শিক্ষিত ভাৰতীয় সকলৰ জৰিয়তে এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিচ শাসক আৰু স্বাধীনতাকামী ভাৰতীয় সকলৰ মাজত এক আলোচনা পৃষ্ঠপোষকতা কৰা।
ব্ৰিটিচ বিষয়া গৰাকীয়ে ভাৰতৰ বিশিষ্ট নেতা সকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সেই বছৰ ডিচেম্বৰত পুণেত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ জাননীও জাৰি কৰিছিল। কিন্তু কলেৰাৰ বাবে সেই সভা অনুষ্ঠিত নহ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত ১৮৮৫ চনত ২৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৩১ডিচেম্বৰলৈ বোম্বাইত গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। এয়া আছিল কংগ্ৰেছ গঠনৰ ইতিহাস।
১৯১৫চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা উভতি আহি মহাত্মা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। তাৰ পাছৰ পৰাই মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বতে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন গতি লাভ কৰিছে। ভাৰত স্বাধীনত হোৱাৰ পাছত দেশৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছেই আছিল প্ৰধান ৰাজনৈতিক দল। ১৯৫২চনত অনুষ্ঠিত হোৱা দেশৰ প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিছিল।
এটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল হিচাপে কংগ্ৰেছৰো আছে এতিয়া বহু সমৰ্থক। মহাত্মা গান্ধীৰ দৰে লোকৰ নাম জড়িত হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে। কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিবলৈ আছে বহু ভাষা আৰু শব্দ। সেই সকলোবোৰৰৰ উৰ্ধলৈ গৈ অসমৰ এই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক জন্তুৰ সৈতে তুলনা কৰাতো তেওঁ নিজৰেই ধৃষ্টতা উদঙাই দিয়াৰ দৰে হৈছে।
অসমলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ২৯আগষ্ট, ২০২৫ত কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে। কিন্তু অতিক্ৰম কৰা নাই লক্ষ্মণ ৰেখা। ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখত এনে অভিধা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে শুনা মনত নপৰে। বৰঞ্চ বিজেপিৰে পিতামহ স্বৰূপ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে বিৰোধীক যথোপযুক্ত সন্মান দিয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল।
তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰথম যাওতে পূৰ্বৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটো আঁতৰ কৰি নিব বিচৰা কাৰ্যক বাধা দিছিল। সংসদত কৈছিল- চৰকাৰ আহিব আৰু যাব। দেশ থাকি যাব চিৰকাল। ' অসমতো বিৰোধীক যথোপযুক্ত সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা বহু উদাহৰণ আছে। নিজৰ মাইক আৰু জীপ গাড়ী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নজিৰ স্থাপন কৰিছিল।
এইবোৰ অতীতৰ সোণসেৰীয়া অভিজ্ঞতা আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধত বিশ্বাসী দেশ ভাৰত। সেই দেশত কেনেকৈ এনে কথা কয় এজন মন্ত্ৰীয়ে। তেওঁ বাৰু আনক জন্তু আখ্যা দিবলৈ গৈ নিজেই কৰিলে নেকি জন্তুৰ দৰে আচৰণ...