স্পেইনত সোণৰ পদক অৰ্জন অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ

&quot; \u09b8\u09cb\u09a3\u09f0 \u09aa\u09a6\u0995 \u0985\u09f0\u09cd\u099c\u09a8 \u0985\u09b8\u09ae \u0995\u09a8\u09cd\u09af\u09be \u09b2\u09be\u09ad\u09b2\u09c0\u09a8\u09be \u09ac\u09f0\u0997\u09cb\u09b9\u09be\u0981\u0987\u09f0 \u09ac\u0995\u09cd\u09b8\u09be\u09ae \u098f\u09b2\u09bf\u099f \u0987\u09a3\u09cd\u099f\u09be\u09f0\u09a8\u09c7\u099a\u09a8\u09c7\u09b2 \u09ac\u0995\u09cd\u09b8\u09bf\u0999\u09f0 \u09ab\u09be\u0987\u09a8\u09c7\u09b2\u09a4 \u099c\u09df\u09c0\u00a0 \u09b8\u09cd\u09aa\u09c7\u0987\u09a8\u09a4 \u09ed\u09eb \u0995\u09c7\u099c\u09bf \u09b6\u09be\u0996\u09be\u09a4 \u099c\u09df\u09c0 \u09b2\u09be\u09ad\u09b2\u09c0\u09a8\u09be \u09b2\u09be\u09ad\u09b2\u09c0\u09a8\u09be\u09f0 \u09b9\u09be\u09a4\u09a4 \u09aa\u09f0\u09be\u09b8\u09cd\u09a4 \u0987\u0982\u09b2\u09c7\u09a3\u09cd\u09a1\u09f0 \u09ae\u09c7\u09f0\u09c0 \u0995\u09c7\u0987\u099f \u09b8\u09cd\u09ae\u09bf\u09a5 \u09b8\u09be\u09ae\u09be\u099c\u09bf\u0995 \u09ae\u09be\u09a7\u09cd\u09af\u09ae\u09f0 \u099c\u09f0\u09bf\u09df\u09a4\u09c7 \u0986\u09a8\u09a8\u09cd\u09a6 \u09aa\u09cd\u09f0\u0995\u09be\u09b6 \u0995\u09f0\u09bf\u09b2\u09c7 \u09b2\u09be\u09ad\u09b2\u09c0\u09a8\u09be \u09ac\u09f0\u0997\u09cb\u09b9\u09be\u0981\u0987\u09df\u09c7 &quot;