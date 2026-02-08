চাবস্ক্ৰাইব কৰক

স্পেইনত সোণৰ পদক অৰ্জন অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ

সোণৰ পদক অৰ্জন  অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ। বক্সাম এলিট ইণ্টাৰনেচনেল বক্সিঙৰ ফাইনেলত জয়ী অসম কন্যা ।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
  • সোণৰ পদক অৰ্জন অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ
  • বক্সাম এলিট ইণ্টাৰনেচনেল বক্সিঙৰ ফাইনেলত জয়ী 
  • স্পেইনত ৭৫ কেজি শাখাত জয়ী লাভলীনা
  • লাভলীনাৰ হাতত পৰাস্ত ইংলেণ্ডৰ মেৰী কেইট স্মিথ
  • সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে

লাভলীনা বৰগোঁহাই