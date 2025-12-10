এজি অডিটৰ পাছতে কঠোৰ পদক্ষেপঃ জেজেএমৰ দোষী ঠিকাদাৰক ব্লেকলিষ্ট

ডিজিটেল ডেস্কঃ সমগ্ৰ অসমতে জল জীৱন মিছনৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পত গুৰুত্বৰ আৰ্থিক বিসংগতিৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে জনস্বাস্থ্য বিভাগে সংশোধনী ব্যৱস্থা ক্ষীপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেল (এজি)ৰ নিৰীক্ষণ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা বিত্তীয় অনিয়মসমূহৰ সমাধানৰ বাবে বিভাগটোৱে তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মূলতঃ ঠিকাদাৰক অতিৰিক্ত ধন দিয়াৰ সৈতে জড়িত এই বিসংগতিৰ বাবে ইতিমধ্যে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিভাগটোৱে।
বিভাগটোৰ বিষয়াসকলৰ মতে, গুৱাহাটী আই পি এইচ ই সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ গৰৈমাৰী পি ডব্লিউ এছ এছৰ ৰেট্ৰফিটিংৰ পৰা সৰ্বাধিক বিসংগতি লাভ কৰা হৈছে, য’ত ৯৩.৪২ লাখ টকাৰ অতিৰিক্ত ধন পৰিশোধ কৰাৰ কথা ধৰা পৰিছে। ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে ঠিকাদাৰ মেছাৰ্ছ প্ৰিন্স এগ্ৰ’ মেচিনেৰীৰ পৰা এই ধন আদায় কৰা হৈছে। কিন্তু আঁচনিখনৰ একক ন’ডেল এজেন্সীৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক বিত্ত বিভাগৰ নিৰ্দেশৰ বাবে উদ্ধাৰ হোৱা ধন জমা কৰিব পৰা নগ’ল। এই বিষয়টো ক্ৰেডিট প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনাৰ বাবে জল শক্তি মন্ত্ৰালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।
একেদৰে, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত পি এইচ ই বিভাগে উলুকুছি সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত মুবাই পি ডব্লিউ এছ এছত ২.০২ লাখ আৰু হামৰেন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত জোনখা পি ডব্লিউ এছ এছৰ ৰেট্ৰফিটিংত ৩.০৫ লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰে। ইতিমধ্যে দুয়োটা ধন বিভাগটোৰ এছ এন এ একাউণ্টত জমা কৰা হৈছে বুলি বিষয়াসকলে নিশ্চিত কৰিছে।
আনহাতে, ৰাজহুৱা ক্ৰয়ৰ স্বচ্ছতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে এক সমান্তৰাল পদক্ষেপত জল জীৱন মিছন, অসমৰ মিছন সঞ্চালকালয়ে ইলেক্ট্ৰনিক নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত জাল নথি দাখিল কৰাৰ বাবে তিনি বছৰৰ বাবে এজন ঠিকাদাৰক ব্লেকলিষ্ট কৰিছে। ঠিকাদাৰ মেছাৰ্ছ ডাল থমছ চাইন্টিফিকে নিৰ্মিত নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পানী পৰীক্ষা পৰীক্ষাগাৰৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ বাবে নিবিদা লাভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা বিভাগটোৱে অসম ৰাজহুৱা ক্ৰয় আইন, ২০১৭, আৰু অসম ৰাজহুৱা ক্ৰয় বিধি, ২০২০ৰ অধীনত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে।
এই বিত্তীয় পুনৰুদ্ধাৰ আৰু ঠিকাদাৰৰ ব্লেকলিষ্টিং, ৰাজহুৱা ধন সুৰক্ষা আৰু প্ৰতিটো গ্ৰাম্য পৰিয়াললৈ নলৰ পানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে অভিযানৰ অখণ্ডতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে জে জে এম অসমৰ দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিভাগটোৱে।