উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ১০ বছৰত বৃদ্ধি পালে ৭০ লাখ পৰ্যটক...

ডিজিটেল ডেস্কঃ উত্তৰ পূব ভাৰতে ২০২৩ পৰ্যটন বৰ্ষত ১২৫ লাখতকৈ অধিক ঘৰুৱা পৰ্যটকক আদৰণি জনাবলৈ সক্ষম হৈছে। ২০১৪ বৰ্ষৰ তুলনাত ২০২৩ ত ঘৰুৱা পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৭০ লাখ।

কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হৈ থকা উত্তৰ-পূৱ দ্বাদশ International Tourism Mart উদ্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱতে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰ্যটকৰ এনে বৃদ্ধিৰ মূলতে হৈছে উন্নত পৰিবহন ব্যৱস্থা, বৰ্ধিত পৰ্যটন সুবিধা আৰু নতুন নতুন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বিকাশৰ দৰে আন্তঃগাঁথনিগত উন্নয়ন।

অঞ্চলটোত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত পৰ্যটকৰ বাবে বাসস্থানৰ সুবিধা ২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে। যাৰ ফলত স্থানীয় অৰ্থনীতিত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ ভাষণত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ লগতে পৰ্যটকক আকৰ্ষণৰ বাবে ইয়াৰ খাদ্য প্ৰণালী, শিল্পকলা, জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ কথাও কয়।

তেওঁ কয়, "কোভিডৰ পিছত পৃথিৱীৰ আন প্ৰান্তৰ পৰিবৰ্তে ভাৰতৰ ঘৰুৱা পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত অভূতপূৰ্ব বিকাশ দেখা গৈছে। কোভিড মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ পাছতো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত পৰ্যটকৰ সংখ্যা দুগুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে।‘‘

মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱতে পুনৰ কয় যে, দেশৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত পৰিবৰ্তনৰ আনিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বাবে ২৫০ মিলিয়নৰো অধিক লোকৰ জীৱন সলনি হৈছে। তেওঁলোক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হৈছে আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে।

মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ এই সম্প্ৰসাৰণে পৰ্যটন খণ্ডলৈ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছে। বৰ্ধিত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী আৰু বিশ্বজুৰি পৰ্যটকৰ মাজত ভাৰতে মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাত দেশৰ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে।

স্বদেশ দৰ্শন আৰু প্ৰসাদ আঁচনিৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰণালয়ে বহনক্ষম আৰু দায়িত্বশীল পৰ্যটন নীতিৰ ওপৰত আধাৰ কৰি পৰ্যটন কেন্দ্ৰৰ বিকাশৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। স্বদেশ দৰ্শন ১.০ ৰ অধীনত ১,৩০৯ কোটি টকাৰে ১৬ টা প্ৰকল্প অনুমোদিত কৰা হৈছে। এই আঁচনিখনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণতো অনুৰূপ ধৰণে ১৬ টা পৰ্যটন কেন্দ্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে।

প্ৰসাদ আঁচনিৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এতিয়ালৈকে ২৫৬ কোটি টকাৰে ৮ টা প্ৰকল্পত অনুমোদন জনোৱা হৈছে। কামাখ্যা মন্দিৰত এই আঁচনিৰ জৰিয়তে উন্নয়নমূলক কাম কৰা হৈছে। অসমৰ উল্লেখনীয় পৰ্যটন তথা ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী হিচাপে কামাখ্যালৈ ২০২২-২৩ বৰ্ষত ১১ লাখ দৰ্শনাৰ্থীৰ আগমণ ঘটিছে।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে, কাজিৰঙাত দ্বাদশ আইটিএম আয়োজন কৰা বিষয়টোৱে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ বৰ্ধিত গুৰুত্বকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। তেওঁ কয়, "কাজিৰঙাত এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিয়নো এই বছৰ কাজিৰঙাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাৰ ৫০ বছৰ পূৰ্ণ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ এলেকা যোৱা ১০ বছৰত ৪০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ পৰা ১,৩০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে। এই বছৰৰ আই টি এমে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্ববাসীক ভাৰতৰ এই বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ অঞ্চলটো দৰ্শন কৰাৰ লগতে ইয়াক অনুভৱ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে।

