উত্তৰ-পূৱৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰেডিঅ'ল'জীত পিএইচডি সন্মান লাভ অসমৰ ড০ চন্দন দাসৰ

ড০ দাস উত্তৰ পূর্ব্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে প্রথম যিয়ে ৰেডিঅ'লজী বিভাগত পিএইচডি সন্মান লাভ কৰিছে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা এয়া যে দিল্লী এইমচৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰেডিঅ'লজী ফেকালটি হিচাপে পিএইচডি লাভ কৰিছে।

প্রণিধানযোগ্য যে ড০ দাসৰ এই সাফল্যত দিল্লী এইমছ আৰু দিল্লী আইআইটিৰ বিশেষজ্ঞসকলেও যথেষ্ঠ সহযোগ আগবঢ়াইছে।

ড০ দাসে ৰেডিঅ'লজীৰ গৱেষণা আৰু ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ প্রতি যি গতিশীলতা প্রদান কৰিছে তাৰ স্বীকৃতি হিচাপে ইণ্ডিয়ান ৰেডিঅ'লজিষ্ট ইমাজিম এছোচিয়েশ্যনে সন্মানীয় 'জগদীশ চন্দ্র বসু' বটা প্রদান কৰিছে।

২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত Asia Oceania. congress of Radiology of National Congress of Radiologist ৰ উদ্যোগত চেন্নাইত সি অভিবর্তন অনুষ্ঠিত হ'ব তাত ড০ দাসে এই সাফল্যক আঁতধৰি ভাষন প্রদান কৰিব।