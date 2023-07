আজিৰে পৰা আৰম্ভ সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনঃ মণিপুৰ প্ৰসংগৰে উত্তাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন। নতুন সংসদ ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অধিৱেশন বহু কেইটা কাৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশেষকৈ যোৱা দুমাহৰো অধিক সময় ধৰি জ্বলি থকা মণিপুৰৰ শান্তি স্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ চূড়ান্ত ৰূপত ব্যৰ্থ হোৱা বিষয়টো সংসদৰ অধিৱেশনত উত্থাপিত হোৱাৰ লগতে বিৰোধী পক্ষই মণিপুৰ প্ৰসংগৰে সংসদ উত্তাল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।

মণিপুৰ জ্বলি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে মণিপুৰৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে এটাও বাৰ্তা প্ৰেৰণ নকৰিলে। অথচ মণিপুৰ জ্বলি থকাৰ সময়তে তেওঁ আমেৰিকা, ইজিপ্তকে ধৰি বহু কেইখন দেশ ভ্ৰমণ কৰিলে।

আনহে নালাগে তেওঁৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাতে আমেৰিকাই মণিপুৰ বিষয়ত মাত মাতিছিল। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংসদত যে এই বিষয়টোৱে গুৰুত্ব লাভ কৰিব সেয়া নিশ্চিত।

উল্লেখ্য যে, অধিৱেশনৰ পূৰ্বে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বদলীয় বৈঠকত বিৰোধীয়ে মণিপুৰ প্ৰসংগত আলোচনাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছিল । বিৰোধীৰ দাবীত সন্মতি দিছে কেন্দ্ৰই।

সদনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ পৰাও বিবৃতি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছে। আনহাতে এইবাৰ অধিৱেশনত ইউনিয়ন চিভিল ক'ডৰ বিষয়টোক লৈয়ো যথেষ্ট বিতৰ্ক হ'ব। দিল্লী অধ্যাদেশক লৈয়ো হ'ব বিতৰ্ক।

ইতিমধ্যে এই অধ্যাদেশৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিৰোধীক সাক্ষাৎ কৰি ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে। অহা ১৭ আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই অধিৱেশনত মুঠ ৩১ খন বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব।

ইয়াৰ ভিতৰত The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 (To replace ordinance), The Cinematograph (Amendment) Bill, 2019, The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019, The Mediation Bill, 2021, The Biological Diversity (Amendment) Bill, 2022, The Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022, The Repealing and Amending Bill, 2022, The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023, The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023. The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022 (With respect to the state of Himachal Pradesh), The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022 (with respect to the state of Chhattisgarh), The Postal Services Bill, 2023, The National Cooperative University Bill, 2023. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2023, The Digital Personal Data Protection Bill, 2023, The International Monetary Fund and Bank Bill, 2023, The Provisional Collection of Taxes Bill, 2023, The National Dental Commission Bill, 2023 আদি।