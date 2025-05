মাজ আকাশতে ভাঙিল বিমানৰ আগ অংশঃ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে শ্ৰীনগৰ অভিমুখী বিমানত দুৰ্যোগ

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত দিল্লীৰ পৰা শ্ৰীনগৰ অভিমুখী এখন বিমান ভয়ানকভাৱে মাজ আকাশতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ দৃশ্যই বুকু কপাই তুলিছে বহুজনৰ। মাজ আকাশতে বিজুলী পৰি বিমানখনৰ সন্মুখৰ অংশ ভাঙি যোৱাত বিমানখনত থকা যাত্ৰীৰ মাজত লাগে হুৱাদুৱা।

প্ৰকৃতিৰ ৰোষৰ বলি হলেও অৱশ্যে বিমানখনত থকা ২২৭ জন যাত্ৰীক লৈ নিৰাপদে শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইণ্ডিগ’ৰ বিমানখন। কিন্তু মাজ আকাশত বিজুলী পৰি বিমানখনৰ সম্পূৰ্ণ অংশ ভাঙি যোৱাৰ পিছত বিমানখনত থকা যাত্ৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ যি ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেই ভিডিঅ’ই এতিয়াও বহুতকে সন্ত্ৰষ্ট কৰি তুলিছে।

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে বিয়লি সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হয়। দিল্লীত ঘণ্টাত প্ৰায় ৯৭ কিলোমিটাৰ বেগেৰে বলে ধুমুহা। ফলত বহু অঞ্চলত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে। এনে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে ইণ্ডিগ’ৰ এখন বিমান শ্ৰীনগৰ অভিমুখে ৰাওনা হয়।

6E2142 বিমানখনে ২২৭ গৰাকী যাত্ৰীক লৈ উৰণ আৰম্ভ কৰাৰ পিছতে বতৰে আৰু অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। দিল্লীৰ পৰা শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ ঠিক প্ৰাকমুহূৰ্তত বিমানখন শিলাবৃষ্টিৰ সন্মুখীন হয়। ফলত বিমানখনত প্ৰচণ্ড জোকাৰণিৰো সৃষ্টি হয়।

এনে এক পৰিস্থিতিত আতংকিত হৈ পৰে যাত্ৰীসকল। বিজুলী পৰি আগঅংশও ধ্বংস হৈ পৰে।বিমানখনত ইটোৰ পিছত সিটো শিল পৰিবলৈ ধৰাত অধিক কঁপিবলৈ ধৰে। ইয়াৰ বহু দৃশ্য ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে।

Worst nightmare 😱



Delhi–Srinagar IndiGo flight hit by severe turbulence



Flight 6E-2142 was caught in a terrifying hailstorm just before landing in Srinagar, forcing an emergency landing around 6:30pm



All 227 onboard are safe. Turbulence was severe, damaging the plane's nose… pic.twitter.com/mIRsB4aUL5